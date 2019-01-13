Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мэра польского Гданьска тяжело ранили во время концерта

06:24

Фото: кадр видео с youtube.com



В Польше во время благотворительного концерта серьезно ранили мэра города Гданьска Павла Адамовича.



Как передает РИА Новости, градоначальник получил удары ножом в область груди и живота, его экстренно госпитализировали и прооперировали. Состояние Адамовича врачи оценивают как крайне тяжелое.



Как рассказал польский президент Анджей Дуда, медики смогли восстановить работу сердца Павла Адамовича. Глава государства подтвердил, что мэра Гданьска ударили ножом во время благотворительного концерта. Врачи сейчас оценивают состояние пациента как крайне тяжелое. Жителей города призывают сдавать кровь.



По данным СМИ, во время концерта на сцене неожиданно появился 27-летний мужчина. По его словам, предыдущее национальное правительство, возглавляемой партией "Гражданская платформа", к которой в прошлом принадлежал мэр Гданьска, ошибочно заключило его под стражу. В ходе завязавшейся потасовки Адамовича ударили ножом в область сердца и живот.



Отмечается, что сразу после ранения мэра пытались реанимировать, пока он находился еще на сцене. Со ссылкой на врачей пресса пишет о том, что судьбу Адамовича "решат следующие часы".



По данным польских СМИ, ранее молодой человек имел проблемы с законом - его судили за ограбления банков. В настоящее время он задержан и дает показания.



Автор: Злата Богатова

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