Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Де Ниро вновь признался в неприязни к Трампу

14.1.2019 16:44

Фото: akamaized.net



Роберт Де Ниро убежден, что никогда бы не согласился на роль Дональда Трампа.



По мнению артиста, нынешний глава США является "ужасным" и "совершенно аморальным" человеком, передает ТАСС.



Как подчеркнул выдающийся киноартист, он воспринимает нынешнего американского лидера как человека, представляющего опасность как для государства, так и демократических ценностей. Своим мнением по этому поводу Роберт Де Ниро поделился в интервью газете Bild am Sonntag.



По словам 75-летнего артиста, ему всегда удавалось найти нечто, вызывающее сопереживание, "для каждого образа". Готовясь к съемкам, Де Ниро тщательно изучает персонажа, рассматривая его под разными углами, признался актер. Однако думая о Дональде Трампе он не смог выявить ничего, чтобы вызвало чувство сопереживания, "это невозможно". Как отметил Де Ниро, глава США продолжает оставаться для него "глубоко несимпатичным".



Напомним, минувшим летом артист позволил себе нецензурные высказывания в адрес американского президента. Ругательство прозвучало на публичном мероприятии - актер оскорбил главу государства во время торжественной церемонии вручения премии Tony, состоявшейся в Нью-Йорке. Поднявшись на сцену, чтобы вручить приз известному музыканту Брюсу Спрингстину, киноартист начал высказываться о том, что хотел бы "послать" Дональда Трампа. Слова де Ниро публика встретила бурными аплодисментами.



Автор: Злата Богатова

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