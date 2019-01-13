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СМИ: Близ Тегерана разбился самолет
09:25
Фото: lifenews.ru
В Иране потерпел крушение самолет Boeing 707, передает ТАСС. Авиакатастрофа произошла неподалеку от столицы страны - города Тегерана.
Обстоятельства ЧП выясняются.
В понедельник в окрестностях Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 707, на борту которого в тот момент могли находиться десять человек. Как сообщает телевизионный канал Press TV, все они стали жертвами катастрофы.
Информации о причинах случившегося из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что потерпевший крушение самолет в последнее время эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines.
Вместе с тем, в ряде СМИ появились сообщения о том, что летевшее из Бишкека грузовое воздушное судно должно было совершить посадку в международном аэропорту "Пайам" города Караджа, расположенного близ Тегерана. Однако пилоты ошибочно начали снижаться в другой воздушной гавани - аэропорту "Фатх" того же города.
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