ИнтерНовости - новости в стране и мире
Трамп прокомментировал сообщения о том, что он скрывал детали бесед с Путиным
Трамп прокомментировал сообщения о том, что он скрывал детали бесед с Путиным
В Ростовской области в результате взрыва в жилом доме погиб человек
В Ростовской области в результате взрыва в жилом доме погиб человек
В Калифорнии зафиксировано массовое отравление наркотиками, один человек погиб
В Калифорнии зафиксировано массовое отравление наркотиками, один человек погиб
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Близ Тегерана разбился самолетСМИ: Близ Тегерана разбился самолет
В Ростовской области в результате взрыва в жилом доме погиб человекВ Ростовской области в результате взрыва в жилом доме погиб человек
Мэра польского Гданьска тяжело ранили во время концертаМэра польского Гданьска тяжело ранили во время концерта
В Австрии под лавиной погибли три человека, один числится пропавшимВ Австрии под лавиной погибли три человека, один числится пропавшим
Захарова: Япония отказалась от совместного брифинга после встречи с ЛавровымЗахарова: Япония отказалась от совместного брифинга после встречи с Лавровым

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: Близ Тегерана разбился самолет


09:25
СМИ: Близ Тегерана разбился самолетФото: lifenews.ru

В Иране потерпел крушение самолет Boeing 707, передает ТАСС. Авиакатастрофа произошла неподалеку от столицы страны - города Тегерана.

Обстоятельства ЧП выясняются.

В понедельник в окрестностях Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 707, на борту которого в тот момент могли находиться десять человек. Как сообщает телевизионный канал Press TV, все они стали жертвами катастрофы.

Информации о причинах случившегося из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что потерпевший крушение самолет в последнее время эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines.

Вместе с тем, в ряде СМИ появились сообщения о том, что летевшее из Бишкека грузовое воздушное судно должно было совершить посадку в международном аэропорту "Пайам" города Караджа, расположенного близ Тегерана. Однако пилоты ошибочно начали снижаться в другой воздушной гавани - аэропорту "Фатх" того же города.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Кот британского искусствоведа проделал дыру в портрете XVII века Кот британского искусствоведа проделал дыру в портрете XVII века
Волочкова решила не возвращаться в РоссиюВолочкова решила не возвращаться в Россию
Сорвавшийся в ущелье на Камчатке альпинист найден погибшимСорвавшийся в ущелье на Камчатке альпинист найден погибшим
Захарова опровергла домыслы об обмене УиланаЗахарова опровергла домыслы об обмене Уилана
В Калифорнии задержан подросток, планировавший устроить стрельбу в своей школеВ Калифорнии задержан подросток, планировавший устроить стрельбу в своей школе

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 812


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru