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Житель Башкирии после ссоры с женой совершил массовое убийство


13:10
Житель Башкирии после ссоры с женой совершил массовое убийствоФото: rl0.ru

Правоохранительные органы Башкирии приступили к расследованию по факту гибели четырех человек.

По предварительным данным, житель города Учалы после ссоры с супругой расстрелял своих соседей.

Как сообщают представители регионального СУ СКР, сигнал о случившемся поступил в полицию сегодня утром. Позднее подтвердилась информация о гибели женщины и двух раненых мужчинах.

В ходе начатого расследования выяснилось, что минувшей ночью житель города Учалы, находясь в состоянии опьянения, повздорил с женой. Супруга решила спрятаться у соседей, но муж продолжал ее преследовать. В результате он ранил из ружья трех человек - двое соседей от полученных ранений погибли на месте, еще одного экстренно госпитализировали.

Добравшись до жены, злоумышленник застрелил женщину, а потом покончил с собой.

По данным республиканского главка МВД, один из погибших соседей работал в экспертном подразделении районного отдела полиции. По факту случившегося в Учалах уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", ведется расследование, отметили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 323

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