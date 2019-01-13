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В Калифорнии зафиксировано массовое отравление наркотиками, один человек погиб
13.1.2019 12:22
Фото: choufmedia.ma
В Соединенных Штатах в больницу экстренно доставлены более десяти молодых людей, отравившихся неизвестными веществами.
Как передает РИА Новости, предположительно, речь идет о передозировке некими наркотиками.
ЧП случилось в калифорнийском городе Чико, сигнал в экстренные службы поступил от местных жителей. Люди сообщили о группе молодых людей, которые ведут себя крайне странно. По словам невольных свидетелей случившегося, лица возраста от двадцати до тридцати лет выглядели дезориентированными. При этом некоторые из них были полураздеты, а на нескольких вообще не было никакой одежды.
По данным телевизионного канала KHSL-TV, правоохранители полагают, что пострадавшие могли употреблять запрещенные вещества. В результате массового отравления погиб один человек, еще четырнадцать были экстренно госпитализированы. Информации о их состоянии пока не поступало.
Полиция уже проводит по факту случившегося расследование.
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