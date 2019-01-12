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Роспотребнадзор опроверг сообщения о мандаринах, зараженных гриппом
12.1.2019 20:06
Фото: pinimg.com
Специалисты Роспотребнадзора обратились к потребителям с призывом не верить сведениям о поступивших в продажу мандаринах, которые якобы могут оказаться зараженными вирусом гриппа.
В случае возникновения каких-либо сомнений рекомендуется обращаться в ведомство.
Как отмечает пресс-служба ведомства, не стоит доверять случайным источникам информации, в частности, публикациям о мандаринах, которые якобы могут быть заражены вирусом гриппа. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что распространившиеся в некоторых регионах России сообщения такого рода не соответствуют действительности. Отмечается, что подобная информация появилась в соцсетях и мессенджерах.
В официальном тексте также указано, что в случае появления каких-либо сомнений в качестве продовольственных товаров, включая фрукты, нужно обратиться в региональные филиалы ведомства, после чего будет проведена проверка, при необходимости - с последующим принятием мер.
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