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В Буркина-Фасо террористы атаковали деревню: погибли 12 человек


13:04
В Буркина-Фасо террористы атаковали деревню: погибли 12 человекФото: eurokurort.by

На севере Буркина-Фасо вооруженные боевики напали на деревню. Жертвами инцидента стали двенадцать мирных жителей, двое получили ранения, передает РИА Новости.

ЧП случилось на территории коммуны Арбинда. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Как указывается в заявлении министерства безопасности Буркина-Фасо, террористы атаковали деревню Гасселики. Жертвами инцидента стали двенадцать местных жителей из числа мирного населения, два человека были ранены.

В ходе начатого расследования удалось установить, что в населенный пункт, расположенный в 30 километрах к югу от Арбинды, ворвалась группа из тридцати вооруженных до зубов бандитов. Нападавшие похитили у жителей пять мотоциклов и шесть быков, расправившись со всеми, кто пытался оказать им сопротивление.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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