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В Эквадоре жертвами пожара стали 16 пациентов реабилитационного центра
11:46
Фото: haber3.com
В Эквадоре по меньшей мере шестнадцать человек стали жертвами пожара.
Как передает издание Comercio, ЧП случилось в городе Гуаякиль, где загорелся реабилитационный центр.
В результате пожара, случившегося в центре по реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью, погибли не менее шестнадцати пациентов, заявили представители местных властей. Точное количество пострадавших устанавливается.
Информации о причинах возгорания из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что большинство погибли от отравления дымом. Прибывшие к месту ЧП спасатели доставили нескольких пострадавших в медицинские учреждения. Врачи диагностировали у них ожоги дыхательных путей.
По факту трагедии проводится расследование.
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