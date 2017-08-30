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В Москве неизвестные похитили фигуранта дела о покушении на экс-депутата Вороненкова


11:30
В Москве неизвестные похитили фигуранта дела о покушении на экс-депутата ВороненковаФото: vk.me

Похищенный в Москве мужчина является фигурантом дела об убийстве экс-депутата Вороненкова, которое было возбуждено в Киеве после покушения.

ЧП случилось вечером минувшего четверга, 10 января, на проспекте Мира.

Похищенный в Москве мужчина оказался уроженцем Харькова Юрием Василенко, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники в столичных правоохранительных органах. По мнению киевских следователей, имеющий два паспорта - РФ и Украины - Василенко якобы причастен к покушению на бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

В мае прошлого года представители прокуратуры Киева называли Юрия Василенко одним из подозреваемых в организации убийства бывшего российского депутата. Отмечалось, что фигурант этого громкого дела был объявлен в розыск, так как скрылся от правоохранителей.

Накануне в Москве было возбуждено уголовное дело по факту похищения человека. Инциденту предшествовала стрельба. Как подтвердила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, преступление было совершено около кафе, расположенного на проспекте Мира. Дело по итогам проверки возбудили сразу по двум статьям (незаконный оборот оружия и умышленное похищение человека группой лиц).

По данным российских СМИ, несколько неизвестных, открыв стрельбу из огнестрельного оружия рядом с кафе на проспекте Мира, силой поместили некого мужчину в багажник ожидавшей их машины. Сразу после этого автомобиль скрылся.

Напомним, в конце 2016 года Денис Вороненков, который на тот момент был депутатом Госдумы 6-го созыва и входил во фракцию КПРФ, бежал на Украину вместе со своей супругой Марией Максаковой. Как отмечал впоследствии глава СКР Александр Бастрыкин, причиной внезапного отъезда были намерения Вороненкова скрыться от правоохранительных органов, чтобы избежать уголовного преследования.

В марте 2017 года Вороненков был убит в самом центре Киева.

Супруга Вороненкова ранее рассказала об угрозах, которые поступают в ее адрес от неких "украинских патриотов". Сообщив, что ее пытаются выгнать из страны, вдова беглого парламентария выражала благодарность главе украинского государства Петру Порошенко, который принял "искреннее участие в ее судьбе" и предоставил ей охрану. Позднее стало известно, что Максакова уже вновь вышла замуж и даже подарила своему избраннику квартиру. Узнав о том, что супруг решил продать недвижимость, певица инициировала судебное разбирательство.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 350

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