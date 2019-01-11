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Жителю Флориды отрубило голову винтом вертолета


11.1.2019 22:04
Жителю Флориды отрубило голову винтом вертолетаФото: impomag.com

В Соединенных Штатах мужчине отрубило голову винтом вертолета, передает РИА Новости.

Трагедия произошла накануне во Флориде. Сведения о ЧП поступили от шерифа округа Эрнандо.

Коллега погибшего рассказал, что они намеревались запустить двигатель вертолета, используя передвижной аккумулятор. Внезапно летательный аппарат дернулся и упал. В результате лопасти основного винта, начав движение, ударили мужчину, который обслуживал вертолет, прямо по голове.

По данным телевизионного канала WFLA, от полученного ранения 62-летний Сальваторе Диси скончался на месте. Как заявил окружной шериф Аль Ниенуис, по факту случившегося проводится расследование. Отметив, что "смерть немного необычная", правоохранитель указал на необходимость разобраться в причинах инцидента.

Весной 2017 года в мексиканском городе Чинипас были обезглавлены две юные любительницы селфи. Девушки фотографировались на взлетно-посадочной полосе аэродрома, не заметив приближающееся к ним воздушное судно. В тот момент в аэропорту проводились скачки, поэтому у пилота практически не было выбора - избежать столкновения он не смог.

Автор: Злата Богатова

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