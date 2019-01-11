|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жителю Флориды отрубило голову винтом вертолета
11.1.2019 22:04
Фото: impomag.com
В Соединенных Штатах мужчине отрубило голову винтом вертолета, передает РИА Новости.
Трагедия произошла накануне во Флориде. Сведения о ЧП поступили от шерифа округа Эрнандо.
Коллега погибшего рассказал, что они намеревались запустить двигатель вертолета, используя передвижной аккумулятор. Внезапно летательный аппарат дернулся и упал. В результате лопасти основного винта, начав движение, ударили мужчину, который обслуживал вертолет, прямо по голове.
По данным телевизионного канала WFLA, от полученного ранения 62-летний Сальваторе Диси скончался на месте. Как заявил окружной шериф Аль Ниенуис, по факту случившегося проводится расследование. Отметив, что "смерть немного необычная", правоохранитель указал на необходимость разобраться в причинах инцидента.
Весной 2017 года в мексиканском городе Чинипас были обезглавлены две юные любительницы селфи. Девушки фотографировались на взлетно-посадочной полосе аэродрома, не заметив приближающееся к ним воздушное судно. В тот момент в аэропорту проводились скачки, поэтому у пилота практически не было выбора - избежать столкновения он не смог.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|