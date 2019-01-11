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На Бали двое российских туристов упали в ущелье
11.1.2019 13:44
Фото: vk.me
На индонезийском острове Бали двое туристов из России оказались в больнице после падения в десятиметровое ущелье, передает РИА Новости.
В настоящее время мужчина и женщина остаются в стационаре.
Как рассказали представители национального агентства по поиску и спасению, ЧП случилось вечером минувшей среды, 9 января, в южной части острова. Ехавшие на мотоцикле Сергей Негинский и Алена Веронина, потеряв управление, упали в десятиметровое ущелье.
По данным Jakarta Post, когда спасателям удалось добраться до туристов, и у мужчины, и у женщины произошла асфиксия. Сотрудникам экстренных служб, которые сразу же провели неотложную вентиляцию легких, потребовалось около часа, чтобы вызволить россиян. В операции было задействовано двенадцать спасателей.
Информации о состоянии пострадавших, которые пока остаются в больницу, из официальных источников пока не поступало.
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