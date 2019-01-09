Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Американский таксист заявил, что убил шесть человек из-за приложения Uber

9.1.2019 16:36

Фото: Associated Press



В Соединенных Штатах водитель, работавший с приложением Uber, признался в убийстве шести человек.



Как заявил житель штата Мичиган Джейсон Далтон, программа якобы захватила его разум, поэтому он был вынужден пойти на преступление.



По версии следствия, все убийства были совершены в течение суток. Со всеми жертвами таксист расправлялся между заказами. Как пишет Metro, первой погибла застреленная Далтоном на парковке 24-летняя девушка. Затем таксист расстрелял людей случайно оказавшихся рядом с ним. Ранения получили семь человек, выжить удалось лишь двум, в том числе, четырнадцатилетней девочке. Между убийствами таксист продолжал брать заказы, при этом не покушаясь на жизнь собственных пассажиров.



Правоохранителям Далтон заявил, что совершал убийства из-за приложения Uber, которое якобы захватило его разум. Подозреваемый утверждает, что в тот роковой день иконка программы сменила цвет - сразу после того, как он произнес название одной из масонских символик, она из черной превратилась в красную.



Полицейские в ходе обыска, проведенного в доме Далтона, обнаружили тайник, в котором было оружие. В случае, если суд признает таксиста виновным в массовом убийстве, ему может грозить пожизненный срок.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 126

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