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Иранские власти освободили украинца, которому грозила смертная казнь
12:26
vzglyad.az
В Иране освободили украинского моряка Андрея Новичкова, которому грозил смертный приговор.
В ближайшие дни гражданин Украины сможет возвратиться на родину, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства Петра Порошенко.
Одессита Андрея Новичкова взяли под стражу еще в начале 2017 года. Иранские власти обвинили его в причастности к убийству иранского матроса, в результате украинцу грозил смертный приговор.
По версии следствия, Новичков якобы выбросил погибшего за борт, но украинец решительно отрицал всякую причастность к смерти иранского матроса. Кроме того, у правоохранителей не было никаких свидетелей.
Киевские власти предпринимали активные действия, направленные на освобождение украинца, в частности, вели переговоры с иранской стороной.
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