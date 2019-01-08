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В подмосковном Подольске убит полицейский
11:55
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Московской области расследуют убийство сотрудника полиции, передает агентство "Интерфакс".
Тело мужчины, скончавшегося от ножевого ранения, было найдено в Подольске.
По версии следствия, мотивом убийства мог стать конфликт, разгоревшийся на фоне употребления спиртного. Между погибшим и подозреваемым в его убийстве началась ссора из-за ревности. Отмечается, что в момент ЧП убитый не был при исполнении.
В ходе начатого разбирательства установлено, что сотрудник тверской полиции ранее приехал в гости к знакомой в Подольск. Находясь у нее дома, он выпивал с соседом женщины. Внезапно между мужчинами началась ссора. В процессе выяснения отношений житель Чувашии 1978 года рождения, в прошлом уже привлекавшийся к уголовной ответственности за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов, ударил полицейского ножом. От полученного ранения тот скончался на месте.
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