|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ЮАР столкнулись поезда: погибли 3 человека, более 600 пострадали
11:48
Фото: komonitor.com.tr
В ЮАР более шестисот человек получили травмы в результате крупной железнодорожной аварии, передают зарубежные СМИ.
Ранее местные власти сообщали о двухстах пострадавших.
Как заявил глава администрации столичного округа Цване, на территории которого находится столица страны Претория, Солли Мсиманга, произошло столкновение поездов. По последним данным, ранения в аварии получили 604 человека. Три пострадавших скончались от травм. Состояние некоторых пациентов, количество которых пока не уточняется, врачи оценивают как тяжелое и даже критическое.
От лица округа Цване представитель местной администрации выразил соболезнования близким жертв катастрофы и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы.
Информации о причинах столкновения пока не поступало. Ведется расследование по факту инцидента.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|