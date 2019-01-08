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Под Одессой задержали подозреваемого в массовом убийстве
11:24
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы Одесской области расследуют убийство четырех человек, тела которых были найдены в одном из сел Измаильского района.
По данным украинских СМИ, преступление было совершено в частном доме.
Как заявил руководитель регионального полицейского главка Дмитрий Головин, жертвами убийства стали трое мужчин и женщина. Все они скончались от многочисленных колото-резаных и рубленых ранений.
Прокомментировав ЧП в эфире телевизионного канала "112 Украина", Головин отметил, что по тревоге был поднят личный состав местной полиции и Нацгвардии. К месту происшествия направили экспертов-криминалистов и кинологов, а также представителей ГУ Нацполиции по области и сотрудников прокуратуры.
Правоохранителям уже удалось установить личность подозреваемого, мужчина задержан. Как полагают следователи, мотивом преступления мог стать бытовой конфликт, произошедший после распития спиртных напитков из-за ревности. Возбуждено уголовное дело, расследование активно продолжается.
Сведений о личности задержанного из официальных источников пока не поступало.
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