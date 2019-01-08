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В Калифорнии задержан подросток, планировавший устроить стрельбу в своей школе
00:27
Фото: tts.lt
В Соединенных Штатах задержан подросток, готовивший вооруженное нападение на школу.
Сигнал в полицию поступил от сверстника 14-летнего американца, передает РИА Новости.
ЧП случилось в калифорнийском портовом городе Напа, где полицейские задержали подростка по подозрению в подготовке вооруженного нападения на школу. Во время обыска в доме, где проживал 14-летний парень, уже нашли многочисленные улики, свидетельствующие о его планах.
Как указывается в официальном сообщении местного полицейского управления, сигнал поступил в последний день прошлого года. К правоохранителям решил обратиться один из школьников, которому в прошлом не раз угрожал подозреваемый. Подросток также отметил, что его сверстник планировал устроить стрельбу в школе.
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