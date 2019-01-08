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На трассе Ивдель-ХМАО три человека погибли в ДТП, пять попали в больницу
8.1.2019 21:14
Фото: znak.com
Три человека погибли, пять попали в больницу в результате столкновения нескольких машин на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.
Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, авария случилась на 17-м км трассы Ивдель - ХМАО.
По предварительным данным, сначала столкнулись автомобили KIA Rio и Peugeot 3008. Личности погибших, которые находились в первой машине, устанавливаются. В полиции полагают, что жертвами аварии стали 25-летний водитель KIA и его 52-летняя мать, а также 25-летняя жена. В той же машине была тринадцатилетняя девочка. С серьезным повреждением головы подростка доставили в больницу Ивделя. Медики планируют перевезти ее в Краснотурьинскую горбольницу.
В автомобиле Peugeot в момент аварии, кроме водителя, ехали его супруга и две дочери. Все они также госпитализированы с травмами. Информации о состоянии пострадавших пока не поступало.
Уточняется, что после столкновения правоохранителям пришлось перекрывать проезжую часть, пока сотрудники экстренных служб извлечь из искореженных машин раненых и тела погибших, отметил Горелых. Обстоятельства и причины смертельной аварии выясняют специалисты.
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