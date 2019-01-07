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В Уфе задержали нигерийца, подозреваемого в изнасиловании и разбое
11:32
Фото: vk.me
В столице Башкирии полиция задержала 23-летнего гражданина Нигерии, который подозревается в изнасиловании и разбое.
Преступления были совершены 31 декабря прошлого года.
Как рассказала полицейским жительница Уфы, ставшая жертвой нападения, ранее она запланировала встречу со знакомым в последний день года. Оказавшись у нее дома, злоумышленник, угрожая ножом, сначала изнасиловал хозяйку, а потом похитил у потерпевшей ценные вещи. Украв несколько сотовых телефонов, планшет и более пяти тысяч рублей, молодой человек скрылся.
В ходе расследования, которое было начато по уголовному делу, установлено, что подозреваемый не появлялся по адресу временной регистрации, пытаясь скрыться от правоохранителей. Однако сотрудники республиканского Управления угрозыска за несколько дней смогли установить местонахождение фигуранта. В результате уроженец Африки был пойман в одном из хостелов Уфы.
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