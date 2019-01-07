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Американская няня под видом спящего вернула родителям убитого младенца
00:33
Фото: livejournal.com
В Соединенных Штатах выясняют обстоятельства гибели младенца, который скончался, находясь под присмотром няни.
По данным американских СМИ, Марисса Титсорт, обнаружив, что ребенок умер, вернула его матери со словами, что он спит.
Шокирующий инцидент случился в Уосо (штат Висконсин). Няня, присматривавшая за двухмесячным мальчиком, вернула его родителям мертвым. Как полагают в полиции, женщина знала о том, что мальчик скончался. Однако она решила ничего не говорить матери. Укутав его потеплее, она возвратила младенца матери, сказав, что он крепко спит.
Родители сначала не заметили ничего странного. Только спустя некоторое время они с ужасом осознали, что малыш не дышит.
Эксперты уже подтвердили, что ребенок скончался до того, как его вернули родителям. По словам няни, которую уже допросили полицейские, она не имеет никакого отношения к смерти малыша. Однако в ходе исследования установлено, что младенца по меньшей мере три раза ударили тупым предметом по голове. В результате в отношении Титсорт было возбуждено дело об умышленном убийстве.
В ходе начатого расследования также выяснилось, что в прошлом няня уже обвинялась в избиении младенцев. Одиннадцатимесячный ребенок, которого ей доверили родители, был доставлен в больницу с повреждениями головы. Титсорт настаивала, что малыш получил травмы, когда не очень удачно свалился с дивана. Слова няни решительно судмедэксперты.
Отмечается, что няня является многодетной матерью. На сегодняшний день Титсорт воспитывает пятерых детей и беременна шестым.
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