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Сорвавшийся в ущелье на Камчатке альпинист найден погибшим
7.1.2019 22:12
Фото: livejournal.com
На Камчатке найден погибшим альпинист, который ранее сорвался в ущелье. ЧП случилось во время восхождения на Корякскую сопку.
Как передают российские СМИ, тело 43-летнего мужчины сейчас спускают с высоты 1700 метров.
По данным пресс-службы краевого правительства, сигнал о ЧП поступил в экстренные службы в минувшее воскресенье, 6 января. Сорвавшийся в ущелье альпинист прибыл на Камчатку в составе зарегистрированной группы, в которую входили четыре человека. Туристы намеревались совершить восхождение по восточному склону Корякской сопки.
Сначала альпинисты пытались самостоятельно отыскать сорвавшегося со склона товарища, однако их действия результатов не принесли. Тогда на помощь туристам пришли сотрудники краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС. В ходе начатой поисково-спасательной операции 43-летний альпинист был найден погибшим.
Тело туриста, обнаруженное на высоте около 1700 метров, сейчас спускают со склона. Затем оно будет доставлено в Петропавловск-Камчатский, куда уже возвратлись товарищи погибшего, отмечается в сообщении пресс-службы региональных властей.
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