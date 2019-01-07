ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США объявили победителей кинопремии «Золотой глобус»
В США объявили победителей кинопремии «Золотой глобус»
Судно с гражданами РФ затонуло у берегов Турции
Судно с гражданами РФ затонуло у берегов Турции
Путин выстрелил из пушки и посетил народные гуляния в Петербурге
 Путин выстрелил из пушки и посетил народные гуляния в Петербурге
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Видео: Во время визита в Петербург Путин успокоил расплакавшуюся девочкуВидео: Во время визита в Петербург Путин успокоил расплакавшуюся девочку
В Магнитогорске на месте обрушения подъезда найдены ценностиВ Магнитогорске на месте обрушения подъезда найдены ценности
Переданный Украине томос об автокефалии вернется в СтамбулПереданный Украине томос об автокефалии вернется в Стамбул
В Габоне арестованы все военные, пытавшиеся совершить государственный переворотВ Габоне арестованы все военные, пытавшиеся совершить государственный переворот
Сорвавшийся в ущелье на Камчатке альпинист найден погибшимСорвавшийся в ущелье на Камчатке альпинист найден погибшим

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Сорвавшийся в ущелье на Камчатке альпинист найден погибшим


7.1.2019 22:12
Сорвавшийся в ущелье на Камчатке альпинист найден погибшимФото: livejournal.com

На Камчатке найден погибшим альпинист, который ранее сорвался в ущелье. ЧП случилось во время восхождения на Корякскую сопку.

Как передают российские СМИ, тело 43-летнего мужчины сейчас спускают с высоты 1700 метров.

По данным пресс-службы краевого правительства, сигнал о ЧП поступил в экстренные службы в минувшее воскресенье, 6 января. Сорвавшийся в ущелье альпинист прибыл на Камчатку в составе зарегистрированной группы, в которую входили четыре человека. Туристы намеревались совершить восхождение по восточному склону Корякской сопки.

Сначала альпинисты пытались самостоятельно отыскать сорвавшегося со склона товарища, однако их действия результатов не принесли. Тогда на помощь туристам пришли сотрудники краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС. В ходе начатой поисково-спасательной операции 43-летний альпинист был найден погибшим.

Тело туриста, обнаруженное на высоте около 1700 метров, сейчас спускают со склона. Затем оно будет доставлено в Петропавловск-Камчатский, куда уже возвратлись товарищи погибшего, отмечается в сообщении пресс-службы региональных властей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Сорвавшийся в ущелье на Камчатке альпинист найден погибшимСорвавшийся в ущелье на Камчатке альпинист найден погибшим
На мексиканском курорте неизвестные убили посетителей бараНа мексиканском курорте неизвестные убили посетителей бара
В Кентукки дорожная авария унесла жизни шести человек В Кентукки дорожная авария унесла жизни шести человек
Путин выстрелил из пушки и посетил народные гуляния в Петербурге Путин выстрелил из пушки и посетил народные гуляния в Петербурге
Американский военный рассказал о том, как Вашингтон «перехитрил» Москву в СирииАмериканский военный рассказал о том, как Вашингтон «перехитрил» Москву в Сирии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 811


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru