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Судно с гражданами РФ затонуло у берегов Турции
15:58
Фото: fedpress.ru
Судно, на борту которого были российские граждане, потерпело крушение у побережья Турции, передает ТАСС. Согласно предварительно полученным сведениям, погибли два человека. Четверо членов экипажа на данный момент числятся без вести пропавшими.
Перевозившее уголь судно подало на берег сигнал бедствия из-за возможности подтопления. В тот момент корабль находился у побережья провинции Самсун, передает информационное агентство Reuters. Прибывшие к месту ЧП сотрудники экстренных служб смогли к настоящему времени спасти семь человек.
Со ссылкой на представителей береговой охраны Турции и источники в местных правоохранительных органах отмечается, что на корабля в момент ЧП было в общей сложности тринадцать человек - двое россиян, двое азербайджанцев и девять украинцев.
Следовавшее под панамским флагом судно отправилось в плавание из российского порта Азов с грузом угля. Предположительно, оно потерпело бедствие на расстоянии около 150 километра от берегов провинции Самсун на северо-востоке Турции.
В районе предполагаемого затопления судна сейчас активно ведутся поисково-спасательные мероприятия. В них задействованы лодки, два вертолета и самолет.
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