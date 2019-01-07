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На мексиканском курорте неизвестные убили посетителей бара
7.1.2019 15:01
Фото: ykt.ru
В Мексике семь человек убиты в результате вооруженного нападения на бар, передает РИА Новости.
Преступление было совершено на курорте Плайя-дель-Кармен, который находится на территории штата Кинтана-Роо.
Вечером минувшего воскресенья, 6 января, в бар "Las Virginias" вошли несколько вооруженных мужчин, которые начали расстреливать посетителей. Сразу после ЧП нападавшие скрылись на ожидавшей их машине. Как сообщает издание Heraldo de Mexico, местная полиция пока не дает какой-либо информации о возможных мотивах преступления. Не поступало сведений о том, кем могут быть нападавшие.
В последние годы в Мексике остается пугающе высоким уровень преступности. В течение десяти лет, миновавших с момента, когда власти объявили о начале масштабной войны с организованной преступностью, жертвами умышленных убийств стали порядка 200 тысяч человек. Пропавшими без вести продолжают числиться около 30 тысяч граждан.
Несколько дней назад был застрелен мэр мексиканского муниципалитета Тлахиако. Покушение на Алехандро Апарисио было совершено через полтора часа после того, как он официально вступил в должность.
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