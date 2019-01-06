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В Кентукки дорожная авария унесла жизни шести человек
13:02
Фото: yandex.net
В Соединенных Штатах в результате лобового столкновения на автотрассе погибли шесть человек. Обстоятельства смертельной аварии выясняет полиция.
Как пишут американские СМИ, пятеро жертв ЧП являлись членами одной семьи.
По данным телевизионного канала WKYT, смертельная авария произошла в городе Лексингтон (штат Кентукки) минувшей ночью. Со ссылкой на местную полицию отмечается, что сигнал о ДТП поступил в экстренные службы около 02.30 (10.30 по Москве).
Белый пикап, водитель которого допустил выезд на встречную полосу, на полном ходу врезался в автомобиль с супругами и тремя их детьми. После удара машина загорелась.
Как полагают правоохранители, водитель пикапа, который также скончался от полученных в аварии травм, мог находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты.
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