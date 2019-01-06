ИнтерНовости - новости в стране и мире
Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» не выходят на связь
Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» не выходят на связь
На западе Афганистана боевики взяли в заложники десять мирных жителей
На западе Афганистана боевики взяли в заложники десять мирных жителей
В Кентукки дорожная авария унесла жизни шести человек
 В Кентукки дорожная авария унесла жизни шести человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Судно с гражданами РФ затонуло у берегов ТурцииСудно с гражданами РФ затонуло у берегов Турции
Скворцова рассказала о состоянии мальчика, выжившего при обрушении в МагнитогорскеСкворцова рассказала о состоянии мальчика, выжившего при обрушении в Магнитогорске
Путин выстрелил из пушки и посетил народные гуляния в Петербурге Путин выстрелил из пушки и посетил народные гуляния в Петербурге
В Кентукки дорожная авария унесла жизни шести человек В Кентукки дорожная авария унесла жизни шести человек
В Томске проректор вуза решил имплантировать в руку электронный чип в рамках экспериментаВ Томске проректор вуза решил имплантировать в руку электронный чип в рамках эксперимента

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Кентукки дорожная авария унесла жизни шести человек


13:02
В Кентукки дорожная авария унесла жизни шести человекФото: yandex.net

В Соединенных Штатах в результате лобового столкновения на автотрассе погибли шесть человек. Обстоятельства смертельной аварии выясняет полиция.

Как пишут американские СМИ, пятеро жертв ЧП являлись членами одной семьи.

По данным телевизионного канала WKYT, смертельная авария произошла в городе Лексингтон (штат Кентукки) минувшей ночью. Со ссылкой на местную полицию отмечается, что сигнал о ДТП поступил в экстренные службы около 02.30 (10.30 по Москве).

Белый пикап, водитель которого допустил выезд на встречную полосу, на полном ходу врезался в автомобиль с супругами и тремя их детьми. После удара машина загорелась.

Как полагают правоохранители, водитель пикапа, который также скончался от полученных в аварии травм, мог находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В США объявили победителей кинопремии «Золотой глобус»В США объявили победителей кинопремии «Золотой глобус»
Скончался актер Владимир ДыховичныйСкончался актер Владимир Дыховичный
Командование ВС США извинилось за шутку о бомбардировке Нью-ЙоркаКомандование ВС США извинилось за шутку о бомбардировке Нью-Йорка
В США лев растерзал 22-летнюю сотрудницу парка дикой природыВ США лев растерзал 22-летнюю сотрудницу парка дикой природы
Под Астраханью многодетную мать арестовали по подозрению в убийстве мужаПод Астраханью многодетную мать арестовали по подозрению в убийстве мужа

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 810


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru