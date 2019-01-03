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В Томске проректор вуза решил имплантировать в руку электронный чип в рамках эксперимента
12:25
Фото: csglobe.com
Проректор одного из вузом Томска собирается принять участие в эксперименте, имплантировав в свое тело электронный чип.
Предполагается, что чип будет совмещать банковскую карту и пропуск в университет, а также билет на транспорт.
Как передает ТАСС, участником эксперимента по имплантации под кожу электронного чипа готов стать проректор по инновационной деятельности Томского госуниверситета Константин Беляков. В пресс-службе ТГУ отметили, что чип, который Константин Олегович решил вживить в собственное тело, будет совмещать в себе функции банковской карты, позволяющего войти в здание вуза электронного ключа и транспортной карты "Тройка", которую сейчас используют жители столицы.
Предполагается, что в общей сложности в рамках эксперимента будет вживлено десять чипов. Они попадут в организм добровольцев. Изготовлением кремниевых чипов по специальному заказу томского вуза занималось крупнейшее отечественное предприятие этой сферы - расположенный в Московской области "Микрон".
Представители ТГУ отметили, что чип представляет собой цилиндр длиной примерно 4 мм, тогда как его диаметр составляет около 1,5 мм. Вшиваться такие устройства будут под кожу руки. Как скоро начнут проводить этот эксперимент и как долго он продлится, в вузе пока не сообщили.
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