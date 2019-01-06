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В Ингушетии женщину застрелили на рынке
12:08
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Ингушетии ищут злоумышленника, расстрелявшего женщину на рынке.
Как передает ТАСС, преступление было совершено накануне, 6 января, около 13 часов по местному времени.
В сообщении, которое ранее распространила пресс-служба республиканского главка МВД, указано, что инцидент произошел на территории населенного пункта Новый Редант в Малгобекском районе Ингушетии. В ходе начатого расследования установлено, что на местном рынке неизвестный мужчина расстрелял женщину, сразу после чего скрылся.
От полученных ранений жительница Назрани скончалась на месте. Обстоятельства случившегося, мотивы и личность ее убийцы сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в ночь на 31 декабря прошлого года В Назрани неизвестными был застрелен потомок ингушского святого Батал-Хаджи Белхароева. Покушение на правнука почитаемого шейха Батал-Хаджи Белхароева совершено на перекрестке улиц Осканова и Пионерская.
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