Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США объявили победителей кинопремии «Золотой глобус»

11:20

Фото: super.ru



Минувшей ночью в Соединенных Штатах провели церемонию оглашения лауреатов премии "Золотой глобус".



Событие, по традиции состоявшееся Лос-Анджелесе, стало семьдесят шестым по счету.



Среди драматических лент лучшей эксперты признали картину "Богемская рапсодия" режиссера Брайана Сингера. Биографический фильм посвящен знаменитой группе Queen и вокалисту коллектива Фредди Меркьюри.



В номинации комедийных и музыкальных фильмов победу смогла одержать лента, рассказывающая о джазовом исполнителе Доне Ширли - "Зеленая книга". Питеру Фаррелли, Нику Валлелонге и Брайану Карри, которые трудились над созданием этого фильма, также достался приз за самый лучший киносценарий.



Лучшими артистами были признаны снявшийся в "Богемской рапсодии" Рами Малек и Гленн Клоуз, сыгравшая главную роль в ленте "Жена" Бьерна Рунге. Среди актеров, номинировавшихся на премию за роли в комедийных и музыкальных картинах, победителями стали Кристиан Бейл ("Власть") и Оливия Колман ("Фаворитка).



Автор: Злата Богатова

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