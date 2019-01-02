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В США объявили победителей кинопремии «Золотой глобус»
11:20
Фото: super.ru
Минувшей ночью в Соединенных Штатах провели церемонию оглашения лауреатов премии "Золотой глобус".
Событие, по традиции состоявшееся Лос-Анджелесе, стало семьдесят шестым по счету.
Среди драматических лент лучшей эксперты признали картину "Богемская рапсодия" режиссера Брайана Сингера. Биографический фильм посвящен знаменитой группе Queen и вокалисту коллектива Фредди Меркьюри.
В номинации комедийных и музыкальных фильмов победу смогла одержать лента, рассказывающая о джазовом исполнителе Доне Ширли - "Зеленая книга". Питеру Фаррелли, Нику Валлелонге и Брайану Карри, которые трудились над созданием этого фильма, также достался приз за самый лучший киносценарий.
Лучшими артистами были признаны снявшийся в "Богемской рапсодии" Рами Малек и Гленн Клоуз, сыгравшая главную роль в ленте "Жена" Бьерна Рунге. Среди актеров, номинировавшихся на премию за роли в комедийных и музыкальных картинах, победителями стали Кристиан Бейл ("Власть") и Оливия Колман ("Фаворитка).
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