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Один из браконьеров, задержанных в нацпарке "Земля леопарда", оказался депутатом
6.1.2019 22:24
Фото: livejournal.com
На территории национального парка "Земля леопарда" задержаны двое браконьеров, которые пытались вести охоту на редких зверей, передает агентство "Интерфакс".
Один злоумышленник смог скрыться, угрожая госинспекторам карабином.
Как стало известно, двух браконьеров смогли обнаружить и задержать сотрудники оперативной группы госинспекторов. При себе нарушители имели заряженные карабины "Тигр" и радиостанции, а также рюкзаки с различным охотничьим инвентарем, который свидетельствует о их преступных намерениях. По данным пресс-службы национального парка, пришедшие на "Землю леопарда" браконьеры не успели причинить диким животным вреда.
Отмечается, что браконьеров было трое, один из них успел сбежать, угрожая госинспекторам карабином. Двое задержанных, которые уже были переданы полицейским, заявили, что не намерены давать показания. Со ссылкой на собственный информированный источник агентство сообщает, что личность охотников установлена - один из них является депутатом муниципального образования, а второй юрист.
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