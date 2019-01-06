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В Афганистане в результате обвала на шахте погибли 40 нелегальных золотодобытчиков
6.1.2019 21:44
Фото: livincool.com
В Афганистане до сорока человек увеличилось количество погибших в результате обвала на нелегально работавшей золотодобывающей шахте.
Согласно официальным данным, многие из пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии.
Как передает информагентство Pajhwok, ЧП случилось утром минувшего воскресенья, 6 января, на территории горного района Кохистан в провинции Бадахшан. Со ссылкой на местного депутата сообщается, что в момент обвала под землей находились порядка пятидесяти человек.
Прибывшим к месту происшествия спасателям удалось поднять на поверхность лишь пятнадцать работников шахты. Многие из них пострадали, находятся в тяжелом состоянии.
В материале отмечается, что в последнее время в регионе шли сильнейшие снегопады. Предположительно, перекрытия не выдержали из-за накопившихся осадков. В результате местные жители, занимавшиеся нелегальной золотодобычей и находившиеся в вырытых ими туннелях оказались заваленными землей.
По данным агентства, в этом районе в прошлом не раз происходили оползни, спровоцированные продолжительными ливнями и таянием снега.
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