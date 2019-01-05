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Женившийся на «Мисс Москва-2015» король Малайзии отрекся от престола
18:05
Фото: twimg.com
Избранный королем Малайзии на пятилетний срок Мухаммад V отрекся от престола, передают зарубежные СМИ.
Минувшей осенью в столичном концертном зале Barvikha Concert Hall состоялась свадьба короля и Оксаны Воеводиной, которую три года назад признали самой красивой девушкой Москвы.
По данным сингапурской газеты The Straits Times, согласно действующему законодательству Малайзии, глава государства определяется в результате выборов, на пятилетний срок. Короля выбирают из девяти султанов, которые являются правителями различных штатов.
Со ссылкой на королевский дворец уточняется, что отрекшийся от престола Мухаммад Пятый - султан штата Келантан - собирается возвратиться в свои владения. В официальном заявлении отмечается, что он намерен оставаться "вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития".
До того, как 13 декабря 2016 года Мухаммада V избрали королем, он на протяжении пяти лет занимал пост первого заместителя короля.
В минувшем ноябре в прессе широко распространились сообщения о пышной свадьбе в Подмосковье - малайзийский король взял в жены обладательницу титула "Мисс Москва -2015" Оксану Воеводину.
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