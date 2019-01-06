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Похороны Владимира Дыховичного пройдут в США
6.1.2019 15:09
Фото: cdnvideo.ru
Российского киноактера Владимира Дыховичного, умершего 1 января этого года на тридцать первом году жизни, похоронят в Соединенных Штатах.
По данным РИА Новости, такое решение приняла мать артиста Ольга.
Как отметила мать Владимира Дыховичного, похороны Володи состоятся в Соединенных Штатах, где сейчас проживает Ольга. По ее словам, в прошлом ее сын тоже жил в этой стране, и после смерти он останется с ней в США.
В минувшую субботу, 4 января, в храме Софии в Средних Садовниках прошло отпевание артиста.
Сын известного российского актера, режиссера и сценариста Ивана Дыховичного Владимир родился в 1988 году. после завершения учебы во ВГИКе, он начал сниматься в кино. В числе картин с его участием - "Лето" Кирилла Серебренникова, где Дыховичный сыграл Михаила Файнштейна-Васильева, "Невидимки", сериал "Бессонница".
Иван Дыховичный ушел из жизни в 2009 году, скончавшись от лимфомы. Менее чем через месяц ему могло исполниться шестьдесят два года.
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