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Иностранные студенты устроили массовую драку в общежитии МГСУ
5.1.2019 21:38
Фото: vk.me
В Москве иностранные учащиеся устроили массовую драку в одном из студенческих общежитий, передает агентство "Интерфакс".
Сведения о пострадавших уточняются.
Со ссылкой на собственные источники агентство отмечает, что в результате ЧП никто серьезных травм не получил. Как стало известно, массовая потасовка случилась между иностранными студентами.
Полицейским, которые прибыли в общежитие Московского государственного строительного университета (МГСУ), расположенное по адресу: Ярославское шоссе, 26, удалось предотвратить побоище. Официальные представители столичного полицейского главка, подтвердив сообщения о конфликте, рассказали, что несколько человек сейчас доставляются для соответствующее разбирательство.
Согласно имеющимся данным, среди участников потасовки были студенты из Китая.
Пострадавших сейчас продолжают осматривать врачи, на текущий момент экстренная госпитализация никому не потребовалась.
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