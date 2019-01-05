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Принц Гарри примет участие в учениях по отражению «российского вторжения» в Норвегию


5.1.2019 15:05
Принц Гарри примет участие в учениях по отражению «российского вторжения» в НорвегиюФото: spletnik.ru

Принцу Гарри совсем скоро предстоит отправиться на учения по отражению "российского вторжения", которые будут проходить в Норвегии, передает Daily Mirror.

Авторы публикации подчеркивают, что официально этот визит внука британской королевы освещаться не будет.

Какую роль в маневрах может сыграть британский принц Гарри, пока не уточняется. Известно лишь, что представитель британской королевской семьи будет лично присутствовать на организованной в Норвегии отработке противодействия гипотетическому "вторжению" российских военных в Скандинавию.

Со ссылкой на источники в королевском дворце отмечается, что принц Гарри, являющийся церемониальным главой Королевской морской пехоты Великобритании, сможет "полностью погрузиться" в атмосферу маневров, которые стартуют уже в ближайшее время. Ранее c базы в графстве Девон в Норвегию уже были направлены первые морпехи.

По данным газеты, в учениях будет в общей сложности задействовано порядка восьми тысяч военнослужащих, в том числе, тысяча британских морских пехотинцев. Совместно с американцами, голландцы и норвежцы, а также британцы, якобы будут проигрывать вероятный удар со стороны РФ. Предполагается, что им предстоит удерживать позиции до прибытия союзников.

Ранее британские СМИ рассказали о том, что вслед за спиртным Меган Маркл запретила принцу Гарри пить кофе и даже чай. Супруга внука Елизаветы II еще до беременности решила очень серьезно пересмотреть собственный рацион. Когда она узнала о своем интересном положении, даже отказалась от всех тонизирующих напитков. Позднее Меган Маркл обратилась к мужу с призывом поддержать ее в желании родить здорового первенца. Принц, отмечают журналисты, вероятно, не смог отказать беременной супруге. В результате в Сандрингеме, где члены королевской семьи Великобритании не так давно собрались для празднования Рождества, в его руках можно было увидеть только стакан с простой водой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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