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На острове в Тихом океане гражданина России задержали агенты ФБР
12:21
Фото: trvl-media.com
На Северных Марианских островах агенты ФБР арестовали гражданина РФ Дмитрия Макаренко.
Как передает РИА Новости, мужчину задержали в городе Сайпан на основании ордера, выданного судом Южного района Флориды.
Ордер на арест россиянина был выписан еще летом 2017 года, отмечает агентство. По мнению американских властей, Дмитрий Макаренко мог вступить в преступный сговор, чтобы вывезти из Соединенных Штатов в Россию оборонную продукцию, не имея на то соответствующей лицензии. Кроме того, россиянина заподозрили в отмывании денег.
В официальных документах указано, что в общей сложности Макаренко могут предъявить обвинения в восьми преступных эпизодах. В случае, если суд признает его виновным, гражданина РФ могут приговорить к сорока пяти годам лишения свободы.
Отмечается, что в последний день прошлого года россиянин предстал перед местным судом, который вынес вердикт об аресте с последующей выдаче властям Флориды.
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