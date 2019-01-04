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Пираты атаковали судно у берегов Бенина, похитив шесть россиян
09:51
Фото: rueconomics.ru
В акватории Гвинейского залива пираты совершили нападение на судно MSC Mandy.
Как передает РИА Новости, в результате инцидента бандитами были похищены шесть российских граждан.
Как указывается в сообщении спасательно-координационного центра Росморречфлота, в момент ЧП на борту следовавшего под флагом Панамы корабля в общей сложности находилось двадцать четыре человека. Все члены экипажа, кроме одного украинца, являются гражданами РФ.
В первый день нового года контейнеровоз MSC MANDY, дрейфовавший у побережья Бенина, неподалеку от порта Котоноу, атаковали пираты. На борт корабля внезапно ворвались около десяти вооруженных бандитов. Угрожая холодным оружием и автоматами, они ограбили моряков. Проведя на борту контейнеровоза примерно два часа, нападавшие скрылись. Злоумышленники увели с собой шесть россиян. В плену оказались, по последним данным, капитана и двое его помощников, боцман, фиттер-сварщик и повар. Местонахождение похищенных граждан РФ пока остается неустановленным.
Вопросами, связанными со скорейшим освобождением россиян, сейчас активно занимаются дипмиссии в Бенине и Нигерии, заявили в ситуационно-кризисном центре внешнеполитического ведомства России.
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