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Пираты атаковали судно у берегов Бенина, похитив шесть россиян


09:51
Пираты атаковали судно у берегов Бенина, похитив шесть россиянФото: rueconomics.ru

В акватории Гвинейского залива пираты совершили нападение на судно MSC Mandy.

Как передает РИА Новости, в результате инцидента бандитами были похищены шесть российских граждан.

Как указывается в сообщении спасательно-координационного центра Росморречфлота, в момент ЧП на борту следовавшего под флагом Панамы корабля в общей сложности находилось двадцать четыре человека. Все члены экипажа, кроме одного украинца, являются гражданами РФ.

В первый день нового года контейнеровоз MSC MANDY, дрейфовавший у побережья Бенина, неподалеку от порта Котоноу, атаковали пираты. На борт корабля внезапно ворвались около десяти вооруженных бандитов. Угрожая холодным оружием и автоматами, они ограбили моряков. Проведя на борту контейнеровоза примерно два часа, нападавшие скрылись. Злоумышленники увели с собой шесть россиян. В плену оказались, по последним данным, капитана и двое его помощников, боцман, фиттер-сварщик и повар. Местонахождение похищенных граждан РФ пока остается неустановленным.

Вопросами, связанными со скорейшим освобождением россиян, сейчас активно занимаются дипмиссии в Бенине и Нигерии, заявили в ситуационно-кризисном центре внешнеполитического ведомства России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 173

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