Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Татарстане полицейские застрелили бросавшегося на них с ножом сельского ревнивца

4.1.2019 22:19

Фото: livejournal.com



В Татарстане сотрудники полиции застрелили мужчину, напавшего на них с ножом.



Обстоятельства ЧП выясняются в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту случившегося.



Как передают региональные СМИ со ссылкой на источники в республиканском главке СКР, преступление было совершено в ночь на 3 января на территории населенного пункта Усады (Лаишевский район). В ходе начатого разбирательства установлено, что в конце прошлого года местный житель Алексей Слепнев застал сожительницу с другим мужчиной. Оправившись на новогодние праздники к родителям, он вернулся к подруге вечером минувшей среды, будучи пьяным.



Добравшись до дома сожительницы, Слепнев проник в ее квартиру через окно, которое разбил. Обнаружив, что женщина проводит время с новым приятелем, мужчина схватил нож и нанес сопернику смертельный удар. От полученного ранения 24-летний любовник сожительницы Слепнева скончался, выбежав на улицу. Злоумышленник тем временем закрылся в ванной комнате, где пытался совершить суицид.



Когда к месту ЧП прибыли врачи и полицейские, вызванные подругой Слепнева, он находился в бессознательном состоянии. Однако мужчина внезапно пришел в себя, сразу после чего начал бросаться с ножом на медиков и правоохранителей. Представители полиции были вынуждены стрелять на поражение.



В результате применения табельного оружия Слепнев был ранен в ногу и живот. От полученных повреждений он умер на месте. В отношении мужчины позже возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и насилии в отношении представителей властей.



Автор: Злата Богатова

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