|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Татарстане полицейские застрелили бросавшегося на них с ножом сельского ревнивца
4.1.2019 22:19
Фото: livejournal.com
В Татарстане сотрудники полиции застрелили мужчину, напавшего на них с ножом.
Обстоятельства ЧП выясняются в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту случившегося.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на источники в республиканском главке СКР, преступление было совершено в ночь на 3 января на территории населенного пункта Усады (Лаишевский район). В ходе начатого разбирательства установлено, что в конце прошлого года местный житель Алексей Слепнев застал сожительницу с другим мужчиной. Оправившись на новогодние праздники к родителям, он вернулся к подруге вечером минувшей среды, будучи пьяным.
Добравшись до дома сожительницы, Слепнев проник в ее квартиру через окно, которое разбил. Обнаружив, что женщина проводит время с новым приятелем, мужчина схватил нож и нанес сопернику смертельный удар. От полученного ранения 24-летний любовник сожительницы Слепнева скончался, выбежав на улицу. Злоумышленник тем временем закрылся в ванной комнате, где пытался совершить суицид.
Когда к месту ЧП прибыли врачи и полицейские, вызванные подругой Слепнева, он находился в бессознательном состоянии. Однако мужчина внезапно пришел в себя, сразу после чего начал бросаться с ножом на медиков и правоохранителей. Представители полиции были вынуждены стрелять на поражение.
В результате применения табельного оружия Слепнев был ранен в ногу и живот. От полученных повреждений он умер на месте. В отношении мужчины позже возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и насилии в отношении представителей властей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|