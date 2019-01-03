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В Сирии двое россиян погибли в результате авиаудара коалиции
17:39
Фото: 404content.com
В Сирии двое российских граждан - 35-летняя многодетная мать и четырехлетний ребенок стали жертвами очередного удара коалиции, передает РИА Новости со ссылкой на члена Совета по правам человека при главе Чечни.
Как рассказала Хеда Саратова, занимающаяся вопросами, которые связаны с возвращением из зоны конфликта россиянок и их детей, бомбардировке подверглась территория провинции Дейр-эз-Зор.
В результате очередного удара, который международная коалиция нанесла с воздуха по району, остающемуся пока под контролем боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность террористической группировки в России официально запрещена), погибла 35-летняя жительница Надтеречного района Чечни Хава Ахъядова. Женщина воспитывала пять дочерей. Девочек возраста от полутора месяцев до двенадцати лет после гибели на время приютила у себя семья курдов.
Как рассказала Хеда Саратова, в том же районе ракета угодила в дом, где в тот момент находились родственники дагестанки Розы Юзбековой. Женщина сообщила Саратовой о гибели внука, четырехлетнего Халида. Мать мальчика, получившая тяжело ранение, потеряла способность ходить. С ней сейчас находится ее второй сын, которого зовут Умар.
Саратова сообщила, что к ней поступили обращения от пятнадцати женщин, родственники которых вынуждены оставаться в обстреливаемых территориях САР. По словам заявительниц, их дочери, на руках которых малолетние дети, молят о помощи, ведь фактически они стали заложницами боевиков. Кроме россиянок, которых не выпустили террористы, там остаются сотни женщин с детьми, являющиеся гражданками других государств, подчеркнула правозащитница.
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