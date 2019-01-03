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Женская сеть myJulia.ru
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В Башкирии трое женщин и мужчины найдены мертвыми после пожара
14:09
Фото: livejournal.com
В Башкирии выясняются обстоятельства гибели трех женщин и мужчины, тела которых были найдены в городе Баймаке.
ЧП случилось минувшей ночью в одном из домов по улице Фрунзе.
Как передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС, сигнал о возгорании в частном деревянном доме поступил на пульт экстренных служб в 00:48 по местному времени.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Огнеборцам потребовалось около полутора часов, чтобы полностью ликвидировать пламя. В мероприятиях по тушению пожара подавалось три ствола РСК-50, отметили в ведомстве.
После разбора места пожара пожарными были найдены тела трех женщин и одного мужчины. По факту их гибели проводят проверку правоохранительные органы. Причины пожара и все обстоятельства ЧП предстоит установить специалистам.
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