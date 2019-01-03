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На Таиланд надвигается тропический шторм: острова покинули 50 тысяч туристов


3.1.2019 22:57
На Таиланд надвигается тропический шторм: острова покинули 50 тысяч туристовФото: livejournal.com

В Таиланде туристы покидают острова из-за надвигающегося тропического шторма "Пабук", передают зарубежные СМИ.

С островов Панган, Тао и Самуи уже выехали порядка пятидесяти тысяч человек.

Как сообщает издание Daily Mail, туристы покидают острова Панган, Тао и Самуи. На курортах материкового Таиланда уже разместились около пятидесяти тысяч человек, решившие не дожидаться прихода тропического шторма "Пабук".

Жители островов и путешественники, пожелавшие там остаться, сейчас в срочном порядке делают запасы продовольствия, воды и бензина. Кроме того, они усиленно заряжают свои гаджеты и внешние аккумуляторы, учитывая, что могут начаться проблемы с электричеством.

Отмечается, что некоторые туристы остались на островах вынужденно - по словам иностранцев, они не были предупреждены о надвигающемся шторме. Кроме того, их беспокойство усиливается из-за изменений в расписании паромов и переносе авиарейсов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 199

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