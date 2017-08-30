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СМИ: в Северном море сухогруз во время шторма потерял контейнеры с ядовитыми химикатами
12:04
Фото: drealmp.fr
В Северном море попало в шторм судно MSC Zoe. На борту сухогруза в тот момент находились опасные химические вещества, которые были потеряны.
ЧП случилось в ночь на 2 января.
Судно, следовавшее под флагом Панамы, попало в шторм у германского острова Боркум. В результате в акватории Северного моря им были потеряны более двух с половиной сотен контейнеров. В трех из них содержались опасные химикаты, рассказывается на портале Maritime Bulletin.
К настоящему времени часть контейнеров с мебелью, автозапчастями и игрушками, прибило к голландским островам Влиланд и Терсхеллинг. Однако внушительная часть пропавшего во время ночного шторма груза, включая контейнера с опасными веществами, не найдена.
Как отмечает портал, экстренные службы обратились к местному населению с призывом ни в коем случае не вскрывать контейнеры, найденные на побережье, сразу же сообщая о них в соответствующие структуры.
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