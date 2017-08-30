Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: в Северном море сухогруз во время шторма потерял контейнеры с ядовитыми химикатами

12:04

Фото: drealmp.fr



В Северном море попало в шторм судно MSC Zoe. На борту сухогруза в тот момент находились опасные химические вещества, которые были потеряны.



ЧП случилось в ночь на 2 января.



Судно, следовавшее под флагом Панамы, попало в шторм у германского острова Боркум. В результате в акватории Северного моря им были потеряны более двух с половиной сотен контейнеров. В трех из них содержались опасные химикаты, рассказывается на портале Maritime Bulletin.



К настоящему времени часть контейнеров с мебелью, автозапчастями и игрушками, прибило к голландским островам Влиланд и Терсхеллинг. Однако внушительная часть пропавшего во время ночного шторма груза, включая контейнера с опасными веществами, не найдена.



Как отмечает портал, экстренные службы обратились к местному населению с призывом ни в коем случае не вскрывать контейнеры, найденные на побережье, сразу же сообщая о них в соответствующие структуры.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19:50 В Магнитогорске завершена поисково-спасательная операция

В Магнитогорске завершена поисково-спасательная операция 03:21 Под Петербургом 30-летний мужчина погиб, запуская петарду

Под Петербургом 30-летний мужчина погиб, запуская петарду 02:49 На Украине при обрыве лифта погиб ребенок

На Украине при обрыве лифта погиб ребенок 00:13 В Хибинах найдено тело петербурженки, попавшей под лавину

В Хибинах найдено тело петербурженки, попавшей под лавину 00:04 В Дании шесть человек погибли при крушении поезда