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Женская сеть myJulia.ru
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На Украине при обрыве лифта погиб ребенок
02:49
Фото: pinimg.com
В украинском городе Сумы при обрыве кабины лифта погиб младенец, находившийся в коляске.
Как передает РИА Новости, трагедия произошла 2 января около 16 часов по местному времени.
Кабина лифта оборвалась в девятиэтажном доме, расположенном на улице Супруна. Внутри в тот момент находилась коляска с двухмесячным младенцем. Попытки родственников мальчика самостоятельно помочь ребенку результатов не принесли.
Представители правоохранительных органов в ходе начатого разбирательства установили, что в момент ЧП с ребенком был его дед. Мужчина возвращался домой после прогулки с внуком. Поднявшись на девятый этаж, дедушка вышел из лифта первым, намереваясь выкатить коляску. В этот момент тросы оборвались, кабина рухнула вниз.
По факту гибели мальчика уже возбудили уголовное дело.
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