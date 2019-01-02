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В Дании шесть человек погибли при крушении поезда
00:04
Фото: armeniasputnik.am
В Дании шесть человек стали жертвами железнодорожной катастрофы, передает телевизионный канал Sky News со ссылкой на представителей МВД страны. ЧП случилось на мосту, который соединяет острова Фюн и Зеландия. Обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты.
Как стало известно, пассажирский поезд потерпел крушение примерно в 8 часов утра по местному времени (10 по Москве). Предположительно, причиной катастрофа мог стать кусок брезента, слетевший с одного из вагонов грузового поезда, который шел по встречному направлению. В результате машинист был вынужден применить резкое торможение.
По данным Associated Press, попавший в аварию поезд следовал в Копенгаген. После ЧП мост Большой Бельт, на котором произошел инцидент, полностью перекрыли как для железнодорожного, так и автомобильного транспорта. Отмечается, что проведению восстановительных мероприятий очень мешает сильный шторм.
Датские СМИ информируют об эвакуационном центре в Нюборге на острове Фюн, который был создан после аварии для пассажиров. Всех, кто находился в поезде, просят как можно скорее связаться со своими родственниками, чтобы сообщить о своем состоянии.
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