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В США ребенок упал в вольер к носорогам
15:36
Фото: wordpress.com
В одном из зоопарков Флориды ребенок упал в вольер, где содержатся носороги.
Как указывается в официальном заявлении администрации зверинца, маленький посетитель доставлен в больницу после того, как получил травму.
ЧП случилось в зоопарке города Мельбурн, который находится на территории американского штата Флорида. По словам сотрудников, ребенок находился на специальной площадке, огороженной стальными столбами. Место было создано для посетителей, которые хотят поближе рассмотреть и даже погладить животных. Предположительно, мальчик упал в вольер, провалившись между прутьями. После этого ребенка задел один из носорогов. После того, как маленький посетитель пострадал от удара о рог животного, его доставили в больницу. Информации о состоянии ребенка из официальных источников пока не поступало.
В заявлении администрации зверинца подчеркивается, что инцидент стал первым за последние десять лет, начиная с 2009 года, когда начали проводить такого рода программы. Вместе с тем, руководство выразило озабоченность из-за случившегося и заявило о том, что готово сделать все необходимое для предотвращения ЧП. Пока же подобные программы проводиться не будут, заявил исполнительный директор зоопарка Кит Уинстен.
Ранее стало известно о трагедии в Северной Каролине, где погибла 22-летняя Александра Блэк. Молодая женщина, стажировавшаяся в парке дикой природы в округе Касуэлл, зоопарке, стала жертвой нападения хищника, когда участвовала в уборке территории.
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