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В США лев растерзал 22-летнюю сотрудницу парка дикой природы
02:15
Фото: million-wallpapers.ru
В США молодая работница зверинца погибла от ранений, полученных при нападении льва.
Как передает РИА Новости, хищнику удалось выбраться из вольера, когда сотрудники парка дикой природы решили навести порядок на его территории.
Трагедия произошла в одном из зоопарков американского штата Северная Каролина, где проходила стажировку 22-летняя Александра Блэк. Молодая женщина стала жертвой нападения хищника, когда участвовала в уборке территории. По данным издания USA Today, стажерка была растерзана львом, который содержался в парке дикой природы в округе Касуэлл.
Прибывшим к месту ЧП павоохранителям не удалось справиться со львом при помощи успокоительных препаратов, инъекции которых обычно используются в подобных ситуациях. Поэтому полицейские были вынуждены застрелить хищника. Как указано в заявлении шерифа округа, иначе не представлялось возможным достать тело погибшей сотрудницы.
В связи с инцидентом руководство парка объявило о временном приостановлении работы зверинца.
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