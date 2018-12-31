ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Филиппинах до 68 человек возросло число жертв стихии
На Филиппинах до 68 человек возросло число жертв стихии
В Бангладеш до 17 человек возросло число жертв столкновений
В Бангладеш до 17 человек возросло число жертв столкновений
В Оренбуржье в новогоднюю ночь погибли семь человек
В Оренбуржье в новогоднюю ночь погибли семь человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Собянин: директора Парка Горького уволят после обрушения мостаСобянин: директора Парка Горького уволят после обрушения моста
Поисковую операцию в Магнитогорске из-за угрозы обрушения приостановили на суткиПоисковую операцию в Магнитогорске из-за угрозы обрушения приостановили на сутки
Командование ВС США извинилось за шутку о бомбардировке Нью-ЙоркаКомандование ВС США извинилось за шутку о бомбардировке Нью-Йорка
В Оренбуржье в новогоднюю ночь погибли семь человекВ Оренбуржье в новогоднюю ночь погибли семь человек
В Госдепе прокомментировали задержание в Москве американца, подозреваемого в шпионажеВ Госдепе прокомментировали задержание в Москве американца, подозреваемого в шпионаже

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США лев растерзал 22-летнюю сотрудницу парка дикой природы


02:15
В США лев растерзал 22-летнюю сотрудницу парка дикой природыФото: million-wallpapers.ru

В США молодая работница зверинца погибла от ранений, полученных при нападении льва.

Как передает РИА Новости, хищнику удалось выбраться из вольера, когда сотрудники парка дикой природы решили навести порядок на его территории.

Трагедия произошла в одном из зоопарков американского штата Северная Каролина, где проходила стажировку 22-летняя Александра Блэк. Молодая женщина стала жертвой нападения хищника, когда участвовала в уборке территории. По данным издания USA Today, стажерка была растерзана львом, который содержался в парке дикой природы в округе Касуэлл.

Прибывшим к месту ЧП павоохранителям не удалось справиться со львом при помощи успокоительных препаратов, инъекции которых обычно используются в подобных ситуациях. Поэтому полицейские были вынуждены застрелить хищника. Как указано в заявлении шерифа округа, иначе не представлялось возможным достать тело погибшей сотрудницы.

В связи с инцидентом руководство парка объявило о временном приостановлении работы зверинца.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В убийстве московского таксиста подозревают 25-летнего инженераВ убийстве московского таксиста подозревают 25-летнего инженера
Жителя Вологды подозревают в избиении 8-месячного сынаЖителя Вологды подозревают в избиении 8-месячного сына
В Гватемале гражданина РФ за подделку документов приговорили к семи годам тюрьмы В Гватемале гражданина РФ за подделку документов приговорили к семи годам тюрьмы
Принцу Чарльзу нравятся русские церковные песнопенияПринцу Чарльзу нравятся русские церковные песнопения
Армия Сирии вошла в МанбиджАрмия Сирии вошла в Манбидж

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 807


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru