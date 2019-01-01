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В Магнитогорске число погибших в результате обрушения возросло до 21
15:22
Фото: rueconomics.ru
До двадцати одного человека возросло количество жертв трагедии на Южном Урале, передает ТАСС.
Ранее спасатели подтвердили, что извлекли из-под завалов тела одиннадцати человек.
Как заявили в пресс- службе МЧС России, спасатели смогли достать из под обломков обрушившегося подъезда тело двадцать первой жертвы ЧП. Это мужчина. В ведомстве отметили, что среди погибших - двое детей.
В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работу на месте трагедии, разбирая завалы. Неизвестной остается судьба двадцати человек.
По данным ряда СМИ, состояние одиннадцатимесячного мальчика, доставленного из Магнитогорска в Москву, удалось стабилизировать. Ребенок, выживший в результате обрушения, находится под наблюдением лучших врачей столицы.
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