Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Галерея Уффици призывает Берлин возвратить картину, украденную нацистами

01:59

Фото: yandex.net



Руководство итальянской галереи Уффици обратилось к властям ФРГ с призывом возвратить картину "Ваза с цветами", передает РИА Новости.



Произведение искусства, созданное нидерландским художником Яном ван Хейсумом, в годы Второй мировой войны было похищено нацистами и вывезено в Германию.



Представители администрации галереи выразили надежду на то, что в 2019 году наконец смогут стать свидетелями возвращения "Вазы с цветами" в галерею Уффици во Флоренции. В тексте обращения отмечается, что знаменитое произведение искусства, созданное нидерландским художником Яном ван Хейсумом, находится сейчас у немецкой семьи.



Жители ФРГ до сих пор не вернули в музей полотно, похищенное в период Второй мировой войны нацистами. Представители галереи напомнили, что итальянское правительство в прошлом не раз обращалось с просьбами о возврате картины.



Не так давно берлинские власти вновь заявили о том, что настаивают на возвращении им культурных ценностей, вывезенных в Советский Союз после Второй мировой войны, в частности, находок Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также многочисленных артефактов из золота, датируемых IX веком до н.э. Заявление германских дипломатов тогда прокомментировал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, пока власти двух стран не смогут наладить полноценный политический диалог, ни каком обмене произведениями искусства не следует и говорить.



Говоря о тех культурных объектах, которые были возвращены в Россию из Германии, Швыдкой подчеркнул, за годы войны противник уничтожил и вывезено из Советского Союза сотни тысяч произведений искусства, тогда как вернулись пока лишь несколько десятков.



Напомним, летом прошлого года в коллекцию музея-заповедника "Гатчина" были возвращены свыше полутора десятков картин, вывезенных фашистами в начале 1942 года. Вплоть до последнего времени эти полотна считались потерянными, включая портреты императрицы Екатерины II и императора Павла I.



Автор: Злата Богатова

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