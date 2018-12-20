Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Берлин просит Москву о возвращении трофеев СССР

20.12.2018 07:14

Фото: vk.me



Берлинские власти продолжают настаивать на возвращении им культурных ценностей, которые были вывезены в нашу страну после Второй мировой войны.



На этот раз с таким заявлением выступили германские дипломаты.



Как пишут "Известия", в заявлении посольства ФРГ в Москве подчеркивается, что культурные объекты нельзя использоваться в качестве компенсации за военные потери. При этом иностранные дипломаты ссылаются на Гаагские правила ведения войны от 1907 года. В числе культурных ценностей, на возвращение которых продолжают рассчитывать в Берлине, находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также многочисленные артефакты из золота, датируемые IX веком до н.э.



В публикации отмечается, что в Берлине такого рода произведения искусства, как и прежде, считают "трофейными". Однако в России их называют "перемещенными". Иностранные представители также напоминают о четырех случаях возврата российских культурных объектов из ФРГ, которые произошли в течение 2017 года. Речь, частности, идет о картинах, вывезенных из Гатчинского дворца немецкими захватчиками.



Вместе с тем, спецпредставитель главы российского государства по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, прокомментировал настрой германских властей, подчеркнул, что ни каком обмене произведениями искусства не стоит даже задумываться до тех пор, пока Москва и Берлин не наладят здоровый политический диалог. Процесс требует атмосферы доверия, которой на сегодняшний день, к сожалению, не наблюдается, констатировал Швыдкой.



Сославшись на санкции, которые ранее были объявлены Евросоюзом в отношении РФ, Швыдкой напомнил, что в прошлом отношения с ФРГ в сфере культуры и науки были очень развитыми и плодотворными. Кроме того, спецпредставитель президента указал на принятый в конце прошлого века закон о перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий ценностях. В соответствии с ним, подавляющее большинство произведений искусства входит в культурное наследие нашего государства, поэтому оно не может вывозиться за пределы России и передаваться другим странам.



Говоря о культурных объектах, возвращенных в Россию, Швыдкой отметил, что за годы войны противником было уничтожено и разграблено, а также вывезено из Советского Союза сотни тысяч произведений искусства, а вернулись в страну только несколько десятков из них.



Как уже сообщалось ранее, минувшим летом в музей-заповедник "Гатчина" наконец были возвращены шестнадцать полотен, похищенных в начале 1942 года нацистами "оперативного штаба "Рейхсляйтер Розенберг". Члены подразделения, занимавшиеся разграблением и вывозом культурных объектов с оккупированных Германией территорий, выкрали портреты императрицы Екатерины II и императора Павла I, а также ряд других картин. Впоследствии они были обнаружены в Рижском замке.



Автор: Злата Богатова

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