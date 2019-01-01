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На северо-востоке Москвы продавца забили до смерти из-за 126 рублейНа северо-востоке Москвы продавца забили до смерти из-за 126 рублей

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На северо-востоке Москвы продавца забили до смерти из-за 126 рублей


1.1.2019 19:10
На северо-востоке Москвы продавца забили до смерти из-за 126 рублейФото: vk.me

Полиция российской столицы разыскивает грабителей, виновных в гибели работника магазина "Фикс прайс".

Как передает сегодня канал РЕН ТВ, трагедия случилась на северо-востоке Москвы.

Со ссылкой на источники в столичной полиции отмечается, что в помещение магазина после закрытия смогли проникнуть двое грабителей. Набросившись на контролера торгового зала, злоумышленники начали жестоко его избивать. Потом они украли денежный ящик кассового аппарата и скрылись.

Пострадавший мужчина, получивший в результате нападения множественные переломы и другие серьезные повреждения, умер на месте.

Как выяснилось позднее, в похищенном грабителями денежном ящике в тот момент находилось лишь 126 рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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