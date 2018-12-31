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Собянин: директора Парка Горького уволят после обрушения моста
15:15
Фото: vaonews.ru
Столичный градоначальник снял в должности руководителя Парка Горького Марину Люльчук после того, как там под Новый год рухнул деревянный мост. Как отметил Сергей Собянин на своей официальной странице в сети "ВКонтакте", он уже отдал соответствующее распоряжение департаменту культуры.
Прокомментировав ЧП, случившееся во время запуска фейерверков, Сергей Собянин рассказал, что уже "проведал пострадавших". По его словам, к счастью, серьезных ранений никто не получил, однако "людям праздник испортили основательно".
По словам Сергея Собянина, на текущий момент в медицинских учреждениях остаются двенадцать человек, травмированных в Парке Горького. Градоначальник подчеркнул, что всем пострадавшим в полном объеме оказывается вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
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