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Собянин: директора Парка Горького уволят после обрушения моста


15:15
Собянин: директора Парка Горького уволят после обрушения мостаФото: vaonews.ru

Столичный градоначальник снял в должности руководителя Парка Горького Марину Люльчук после того, как там под Новый год рухнул деревянный мост. Как отметил Сергей Собянин на своей официальной странице в сети "ВКонтакте", он уже отдал соответствующее распоряжение департаменту культуры.

Прокомментировав ЧП, случившееся во время запуска фейерверков, Сергей Собянин рассказал, что уже "проведал пострадавших". По его словам, к счастью, серьезных ранений никто не получил, однако "людям праздник испортили основательно".

По словам Сергея Собянина, на текущий момент в медицинских учреждениях остаются двенадцать человек, травмированных в Парке Горького. Градоначальник подчеркнул, что всем пострадавшим в полном объеме оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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