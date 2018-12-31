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В столичном Парке Горького рухнул мост, пострадавших доставляют в больницы
01:29
Фото: sobitie.com.ua
В Москве по меньшей мере три человека получили травмы в результате обрушения конструкций деревянного моста в парке Горького, передает "Интерфакс".
По предварительным данным, ЧП случилось во время запуска фейерверков.
Мост рухнул, когда люди, встречавшие Новый год, начали запускать фейерверки, рассказал источник в экстренных службах столицы. В результате ЧП трое пострадавших получили повреждения средней степени тяжести и сейчас доставляются в медицинские учреждения.
По данным ряда других источников, в больницы после случившегося попали пять человек, которые упали с пятиметровой высоты.
Отмечается также, что информацию о ЧП подтвердили представители МЧС. При этом спасатели, прибывшие на место происшествия, не привлекались к каким-либо работам, сообщили в ведомстве.
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